Man (48) opgepakt voor rammen van auto's tijdens politieachtervolging

Een 48-jarige man uit Geldrop is opgepakt, nadat hij dinsdagmiddag meerdere auto's beschadigde bij een wilde politieachtervolging in zijn woonplaats. De man negeerde een stopteken van de politie en ging er vandoor. Daarbij raakten een politieauto en vijf andere auto's beschadigd.

De man kon dinsdag niet worden aangehouden. Volgens een 112-correspondent zou de man een bekende van de politie zijn. Woensdag wist de politie de man aan te houden in zijn huis in Geldrop.

Bij de verkeerslichten aan de Johan Peijnenburgweg kreeg de man een stopteken. Hij reed door rood en lette totaal niet op het verkeer.

Wilde achtervolging

Een auto reed de bosjes in op de Mierloseweg, vlakbij de kruising met de Tricotstraat. Of dat de bestuurster schrok en zelf de bosjes in reed of dat de auto werd geramd, is nog niet duidelijk. De bestuurster reed dwars door de struiken heen en kwam aan de andere kant op het fietspad tot stilstand.

De vluchtende man reed daarna verder richting de Gruttostraat. Hij reed daar tegen twee auto's. De politie reed achteruit om te keren en raakte daarbij een rode bus. De bestuurder reed verder en dumpte zijn beschadigde auto vlakbij het kanaal, in de buurt van de Nuenenseweg.

De schade aan de auto's was groot: