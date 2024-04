Erfstuk gaat onbedoeld naar kringloopwinkel: 'Had 'm al toen ik klein was'

Blijdschap en vooral opluchting bij Rens Kuijten en zijn vrouw Henny uit Nuenen. Een vaas van Delfts blauw, die zijn zoon per abuis weggaf aan de kringloopwinkel, is weer terecht. Het erfstuk staat nu weer veilig naast een Mariabeeldje te pronken op de kast van het echtpaar.

Daarmee is de zoektocht ten einde. Die startte een week geleden, toen Rens en Henny op bezoek gingen bij zoon Hans. Die had de dertig centimeter hoge vaas, versierd met bloemenpatroon, een paar jaar geleden gekregen van zijn ouders.

Maar toen hij zijn huis opnieuw inrichtte, had hij het porselein niet meer nodig en bracht hij het zonder overleg met vader of moeder naar Het Goed. Een kleine schok, vertelt Rens. "Die vaas was een erfstuk en is nog van zijn oma geweest. We hadden hem al toen ik nog klein was."

En dus werd direct bij de kringloopwinkel gecheckt of de vaas nog teruggehaald kon worden. Slecht nieuws: die bleek inmiddels al verkocht. En de koper? Die was onbekend.