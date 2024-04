Oud-politieman en supporter schrijven boek over het rauwe randje van NAC

NAC is een gezellige, maar ook heftige volksclub. Er is altijd wel wat te doen en de emoties lopen er vaak hoog op. Van grote feestvreugde tot zware rellen. Een reden voor supporter Wiet Kerkhoven (71) en oud-politieman Roel Holvast (67) om samen het boek 'Hij gaat de singel in' te schrijven. In zestien hoofdstukken geven zij een boeiend inzicht in de geschiedenis van de Bredase voetbalclub waarbij alles draait om passie en rauwe randjes.

De schrijvers zijn meteen duidelijk. Hun boek 'Hij gaat de singel in' gaat niet over bekende voetballers, kampioenselftallen of zichzelf op de borst kloppende hooligans. "Nee, het gaat over ruim zestig jaar NAC-beleving", zegt Kerkhoven. "Over het gedrag van de supporters en de reactie daarop van de politie. Het is een reis door de tijd met alle emoties, de hoogte- en dieptepunten en ook het geweld dat daarbij kwam kijken. NAC is de wereld in een notendop en die dynamiek komt in dit boek naar voren door verhalen, interviews, foto's en krantenknipsels."

"Na Ajax en Feyenoord hadden ze bij NAC de meeste stadionverboden."

Zo wordt er uitgebreid stilgestaan bij de rauwe jaren tachtig, de tijd waarin het voetbalvandalisme een 'hoogtepunt' bereikte. "NAC vestigde zich als één van de eerste clubs van buiten de randstad moeiteloos in de top van clubs met de meest beruchte supporters", vertelt oud-politieagent Roel Holvast. "Na Ajax en Feyenoord hadden ze begin jaren tachtig de meeste stadionverboden en uitsupporters." De schrijvers van 'Hij gaat de singel in' kennen elkaar uit die roerige jaren tachtig en hadden toen vaak overleg. Kerkhoven was vertegenwoordiger van de fanatieke supporterskern en Holvast hoofdinspecteur bij de politie.. Uit hoofdstuk 6: 'Er zijn nogal wat jeugdgroepen- en bendes in Breda. Die zorgen in de wijken voor overlast en criminaliteit. (...) Veel van die groepen knokten tegen elkaar, maar de jeugd kreeg vrij snel in de gaten dat het veel leuker is als je gezamenlijk optreedt. (...) Ze verzamelen zich op de B-side en hebben twee gemeenschappelijke vijanden: de supporters van de tegenpartij en de politie.' "Dit verklaart waarom het voetbalvandalisme zo snel opkwam bij NAC", legt oud-politieman Holvast uit. "Want als dit soort groepen elkaar weten te vinden, heb je een interessante massa. Supporters van andere clubs durfden niet meer vooruit te reizen naar Breda. Dat vonden wij bij de politie natuurlijk niet zo erg. Maar bij de club kon de vlam snel in de pan slaan. In het boek lees je niet alleen de ontwikkeling van de NAC-supporters, maar ook hoe de politie daarmee om is gegaan."

"Het iemand willen opwachten en te grazen willen nemen, symboliseert het rauwe randje van NAC."