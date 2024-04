Vrouw valt boa aan met mes, politie tasert haar en lost waarschuwingsschot

Een 20-jarige vrouw heeft woensdagavond in het Wilhelminapark in Breda een vrouwelijke boa mishandeld met een mes. Dat gebeurde nadat een aantal boa's de vrouw aanspraken op haar gebiedsverbod. Agenten hebben de verdachte getaserd. Daarnaast loste de politie een waarschuwingsschot. De verdachte is aangehouden.

Evie Hendriks Geschreven door

De boa van de gemeente was aanspreekbaar en is voor verdere behandeling met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte uit Breda is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Rond zeven uur waren er een aantal boa's in het park, omdat de vrouw was gezien en zij een gebiedsverbod had. De vrouw stak de boa tijdens het gesprek met een mes, waardoor zij gewond raakte. Vrouw rende weg

De politie werd gewaarschuwd en kwam snel ter plaatse. Bij aankomst van de politie rende de 20-jarige vrouw weg. Agenten losten een waarschuwingsschot en er werd een taser gebruikt om de verdachte onder controle te brengen. Volgens een 112-correspondent was een groot stuk van het park afgezet met politielinten. De hulpdiensten waren volop aanwezig. Zo waren er naast een ambulance en verschillende politiewagens ook auto's van handhaving en een politiemotor. Burgemeester reageert

Burgemeester Paul Depla van gemeente Breda reageert op X dat hij meeleeft met boa's die voor onze veiligheid op straat zijn. "Gewoon je werk doen en dan worden gestoken. Vreselijk dat dit vandaag is gebeurd in Breda", schrijft hij. De politie neemt de aangifte van de boa op.

De politie onderzoekt wat er aan de mishandeling voorafging (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De hulpdiensten waren in grote aantallen aanwezig (foto: Perry Roovers/SQ Vision).