Q-koorts duikt weer op, klap voor slachtoffers: 'Dit is wat we vreesden'

Op een melkschapenbedrijf in het Gelderse Brakel, net over de grens met Brabant, zijn dieren besmet geraakt met Q-koorts. Dat heeft demissionair minister Piet Adema van Landbouw woensdag gemeld. Als het om Q-koorts gaat, is Caroline van Kessel uit Den Bosch helaas ervaringsdeskundige. De Bossche lijdt sinds 2010 aan Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Dat het virus nu weer opduikt, vindt ze een klap in het gezicht van slachtoffers en nabestaanden.

De bacterie werd op 16 april in Brakel ontdekt tijdens een controle. Het gaat om één of enkele jonge ooien die niet gevaccineerd waren. De dieren zijn geruimd. Caroline van Kessel is naast patiënt ook voorzitter van Q-Uestion, een stichting voor mensen met Q-koorts. Ze zegt niet onder de indruk te zijn van de ontdekking. “Het vaccinatieprogramma is namelijk niet waterdicht. Je hoeft niet eens verplicht te vaccineren als je minder dan vijftig schapen hebt. Er zijn ook heel veel bedrijven die te laat vaccineren. Dan krijg je dit", vertelt ze in radioprogramma WAKKER! van Omroep Brabant.

"Dit is voor slachtoffers een klap in het gezicht."

Q-koorts brak in 2007 uit in Herpen en leidde tot de grootste Q-koortsuitbraak ooit. Tienduizenden mensen raakten besmet en meer dan honderd patiënten overleden. Sinds 2016 zijn er geen schapen- of geitenbedrijven meer geweest met officiële besmettingen, aldus demissionair minister Piet Adema van Landbouw. Tot nu dus. De risico's voor de volksgezondheid in Brakel worden door het RIVM als laag ingeschat. Van Kessel zegt dat dat wel zo kan zijn, maar vindt dat er alsnog heel makkelijk wordt gedaan over de uitbraak en over de ziekte die de bacterie kan veroorzaken. “Het is niet niets. Dat dit kon gebeuren is voor slachtoffers en mensen die familie aan Q-koorts hebben verloren een klap in het gezicht. Handhaving op het vaccineren moet gewoon beter. Het is geen verrassing dat dit kan gebeuren. Deze uitbraak is precies wat wij vreesden.” Brakel ligt bovendien erg dicht bij Brabant. “Het komt opnieuw dichtbij. Tja, er wordt nu wél adequaat ingegrepen en de schapen zijn meteen geruimd”, zegt Van Kessel. “Maar het is alsnog erg verdrietig dat het zo ver heeft moeten komen. Bovendien, stel je even voor dat je naast dit bedrijf woont."

"De impact van die ziekte blijft erg onderbelicht.”