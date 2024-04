Vanaf vandaag 15 dagen lang geen treinen: monsterklus op station Tilburg

Rondom station Tilburg begint zondag een megaklus. Precies 15 dagen rijden daar helemaal geen treinen door werkzaamheden aan het spoor en het station. De NS zet zo'n 150 bussen in.

Daarnaast wordt er aan het spoor gewerkt tussen Tilburg en Breda en Tilburg en Vught. Ook op station Gilze-Rijen vinden werkzaamheden plaats. Dat is allemaal bewust grotendeels in de meivakantie.

Van zondag 28 april tot en maandagochtend 13 mei werkt ProRail rond station Tilburg en Tilburg Universiteit. Er is hierdoor helemaal geen treinverkeer mogelijk van, via en naar Tilburg.

De impact? "Die is natuurlijk heel groot", weet ProRail-woordvoerder Joke van der Cruysen. "Voor de reiziger is het echt vervelend. We combineren werkzaamheden zoveel mogelijk, zodat het daarna ook echt even klaar is."

Op maandag 13 mei zet NS snelbussen en stopbussen in tussen Tilburg en Breda. De NS adviseert de reisplanner te raadplegen.

NS zet van 28 april tot en met 12 mei bussen in

Studenten zijn niet blij met de maatregel. "Heel stom, want ik moet wel gewoon naar colleges. Ik moet mijn scriptie schrijven. Met de bus ben ik een uur onderweg", vertelt student Jenske Robberegt (21) uit Den Bosch. De 19-jarige Charlotte van de Stro uit Breda: "Het is gewoon klote. Er zijn altijd vertragingen of werkzaamheden."

Ook Kasper van der Heijden (18) uit Eindhoven baalt van de situatie. Hij heeft over twee weken rijexamen en heeft daarom komende week extra rijlessen in de avond. “Die had ik zo gepland dat het goed uitkwam met school, maar doordat ik nu een uur langer moet reizen haal ik het niet meer.” De rijlessen verzetten kan volgens Kasper op deze termijn niet meer. “Dus mis ik nu helaas colleges.”

Wat gaan ze doen?

De steile trappen naar de perrons op station Tilburg worden vervangen. Daar valt geregeld iemand vanaf. Ook wordt perron 4 afgebouwd en perron 1 gerenoveerd.

Op station Tilburg Universiteit wordt perron 1 volledig aangepakt. Er komt nieuwe bestrating, verlichting, camera’s en een nieuwe omroepinstallatie. Bovendien vervangt ProRail portalen voor de bovenleiding en wordt de hellingbaan van perron 2 en 3 volledig vernieuwd.

Of dat zo lang moet duren? Nou, er staat nog een stevige klus op het programma. Het vernieuwen van spoorstaven en rijdraden van de bovenleiding. Dat gebeurt weer tussen Tilburg Universiteit en Breda en tussen Tilburg en Vught. Op maandag 13 mei rijden er geen treinen tussen Tilburg en Breda.

10 jaar renovatie

"Hiermee komen we bijna aan het einde van 10 jaar renovatie van station Tilburg", zegt Van der Cruysen. "Het is echt een mijlpaal."

Het station heeft in 2015 een nieuwe doorgang gekregen en het 'kroepoekdak' is opgeknapt. In 2020 en 2021 zijn de fietsenstallingen aangepakt. Er zullen de komende jaren nog wel wat werkzaamheden worden verricht, maar voor de reiziger zijn deze minder zichtbaar en ingrijpend.