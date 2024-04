Verwarde man met bebloed gezicht slaat agent die hem wil helpen

Een agent is woensdagnacht gewond geraakt op het Kloosterplein in Breda. Hij wilde een verwarde man te hulp schieten die daar hevig bebloed rondliep. De man had meerdere stokken in zijn handen. Er werd een ambulance voor de man opgeroepen, maar hij wilde zich niet laten behandelen.

Hij verzette zich hevig en sloeg wild om zich heen. Daarbij raakte hij de agent. Aangifte

Uiteindelijk kon de man toch verzorgd worden en is hij naar een ziekenhuis gebracht. Daarna is de 37-jarige verdachte man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden en in de cel gezet. De gewonde agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.