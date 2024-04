Dure en bijzondere auto slaat over de kop en belandt in weiland

In Asten is donderdagmorgen een bijzondere auto over de kop geslagen en in een weiland langs de Nobisweg beland. De bestuurder moest worden nagekeken in de ambulance.

Het is onduidelijk hoe de man in de greppel naast de weg is beland. Zijn auto, een Morgan Plus Six van anderhalve ton, rolde een paar keer over de kop en raakte flink beschadigd.

De auto is nog geen twee jaar oud, zo blijkt uit gegevens van de RDW. De Morgan Plus Six is een moderne auto met een klassiek uiterlijk. Van dit model rijden er maar enkele tientallen rond in Nederland. In 2022 werden er in ons land maar vier verkocht.

Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.