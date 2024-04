Hier hebben ze benzine in hun bloed: één motor per tien inwoners

Boekel is met bijna één motor per tien inwoners koploper als het gaat om de motordichtheid in onze provincie. Na Ameland, Dalfsen (Overijssel) en Opmeer (Noord-Holland) telt Boekel relatief gezien zelfs de meeste bezitters van een motor van heel Nederland. Dat blijkt donderdag uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is donderdag koud, nog geen tien graden en niet echt lekker weer voor een ritje op de motor. In de straten van Boekel zie je ze dan ook niet rijden: de motormuizen. Maar in de garages en schuurtjes in het dorp moeten dus ruim duizend motoren staan. Uitzonderlijk veel als je dat vergelijkt met de rest van de provincie en zelfs Nederland. "Boekelnaren hebben benzine in hun bloed", zegt Rinie van de Wetering. Hij staat in de werkplaats van zijn baas tussen tientallen oude motoren. "Veel van de motoren zijn van mensen uit het dorp. We maken ze hier weer helemaal in orde zodat ze zondag 5 mei mee kunnen doen aan de 'Classic Motorrace' die op het circuit de Vlonder, hier in het dorp, gehouden wordt."

"Papa rijdt motor, dan de zoon ook en vervolgens het vriendinnetje."

Boekel is sowieso een motordorp weet Bart van der Velden, eigenaar van een motorwinkel. Hij kijkt er dan ook niet van op dat het dorp zoveel motoren telt. "Veel mensen rijden motor en het is echt een motorsportdorp. Dat motorrijden gaat vaak over van generatie op generatie. Er is een motorcrossbaan, Bezuidenhout, net buiten het dorp en elk jaar wordt er een classic wegrace gehouden. Ook zijn er verschillenden motorclubs", somt Bart op. Motorclub Boekel bestaat al sinds 1962 en motorclub De Vlammers organiseert met oud en nieuw een spektakel voor motoren waarbij door een brandende hoepel wordt gesprongen. "Bijna uit elke kern is er wel iemand lid van de motorclub", vertelt een vrouw met een motorjack van De Vlammers. "Mijn man is ook lid, het verenigingsleven is bruisend en dat zorgt voor een hechte band tussen de leden. We gaan ook altijd met oudjaarsnacht kijken als ze hier verderop door de brandende hoepel springen. Zelf hebben we een KTM motor in de schuur staan."

"Ik ben twee keer gevallen, toen heb ik hem de deur uit gedaan."

Volgens Hans Laurense, hij heeft ook een motorzaak in het dorp, is Boekel het motorcrosshart van Nederland. Dat verklaart volgens hem het grote aantal motoren. "Het leeft hier enorm: papa rijdt motor, dan de zoon ook en vervolgens ook het vriendinnetje en daar weer de vrienden van. Dan gaat het snel", weet hij. Toch zijn er in het dorp ook veel inwoners zónder motor. "Ik heb wel een motor gehad, maar ik ben twee keer gevallen. Toen heb ik hem de deur uit gedaan", vertelt een man die aan het winkelen is. "Ik denk dat de meeste mensen hier een crossmotor hebben", zegt hij. "Want er wordt veel gecrost in de bossen en op de crossbaan. Boekel is echt een motordorp." Wil je zien hoeveel motoren er bij jou in de gemeente zijn, kijk dan op het kaartje hieronder (bron: Local Focus):