Man kan waarschuwing agenten niet verkroppen en mishandelt dienders

Twee politieagenten zijn woensdagavond mishandeld in Nieuwendijk. Dat gebeurde nadat zij een 40-jarige man een waarschuwing gaven omdat hij ’s avonds laat afval aan het verbranden was in zijn tuin aan de Prinses Irenelaan.

In eerste instantie leek de man goed mee te werken, maar na de waarschuwing sloeg de sfeer volgens de politie om. De man sloeg een agent in zijn gezicht en een tweede agent kreeg een trap tegen zijn scheenbeen. Stroomstootwapen

Na het dreigen met een stroomstootwapen kon de man worden aangehouden. In de politieauto probeerde hij ook nog een kopstoot uit te delen aan een van de agenten. De verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor.