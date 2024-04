Anja weigert opvallende kliko voor medisch afval: ‘Schending privacy’

De 64-jarige Anja uit Boxtel is ziek en heeft daardoor veel medisch afval zoals infusen en verband. Jarenlang mocht ze dat gratis weggooien in haar grijze kliko, maar nu kreeg ze onaangekondigd een nieuwe kliko met felgele deksel van de gemeente. “Zo weet de hele buurt dat ik ziek ben. Dat vind ik schending van mijn privacy”, zegt Anja. Ze heeft de kliko samen met een aantal andere inwoners geweigerd.

Sindsdien heeft Anja aanzienlijk meer afval, dat thuishoort in de grijze container. Omdat een groot deel van het afval bestaat uit infusen en verband, mocht ze haar container een paar keer per jaar gratis aan de straat zetten. Maar die regeling geldt sinds kort niet meer.

Anja (64) heeft al jaren de ziekte van Crohn. De ziekte zorgt voor ontstekingsprobleem in je darmen waardoor je last kunt krijgen van buikpijn en diarree. Drie jaar geleden ging het mis na een operatie. “Ze hebben toen een groot deel van mijn darmen weg moeten halen. Ik heb nu elke dag een infuus voor medicijnen, vocht en voeding nodig omdat mijn darmen eten en drinken niet meer kunnen verwerken”, legt ze uit.

Anja weigerde de container en twee medewerkers van de gemeente hebben het ding weer meegenomen. “Daar keken ze niet zo raar van op, want ik was niet de eerste die heeft geweigerd”, vertelt ze.

Een paar weken geleden kreeg Anja aangekondigd een grote kliko van 240 liter met knalgele deksel thuis geleverd. Het is de bedoeling dat Anja haar medisch afval voortaan in die bak gooit. De container wordt dan één keer in de twee weken op een aparte dag geleegd.

Anja heeft in de tussentijd geen contact meer gehad met de gemeente. Op de website van de gemeente Boxtel staat wel dat er sinds 1 januari 2024 een nieuwe regeling is voor medisch afval in Boxtel. De grijze containers worden niet meer gratis extra geleegd, omdat de gele containers daarvoor in de plaats zijn gekomen.



“In de afgelopen jaren heeft de gemeente diverse meldingen ontvangen over de inzameling van medisch afval via de grijze container. We halen de grijze container ook bij deze mensen nog maar één keer per vier weken op. Daardoor is deze te klein of de inhoud veroorzaakt extra overlast door stank en/of ongedierte”, licht een woordvoerder de keuze toe.

“Maar ik weet officieel van niks”, zegt Anja. “Ik ben ziek en heb daardoor al genoeg ellende. Zo ga je niet met mensen om.” Dat neemt Anja de gemeente kwalijk. “Ik heb ooit al een brief van een arts moeten sturen voor de tegemoetkoming. De gemeente weet wat ik mankeer en waarom ik medisch afval heb. Ze hadden mij prima persoonlijk kunnen informeren.”



Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben inwoners vooraf een brief ontvangen over de wijziging. Daarin stond dat ze de speciale container konden weigeren. Helaas hebben sommige mensen die geen container wilden, die toch gekregen. Dat is intern niet helemaal goed gegaan.