Kapotte vrachtwagen zorgt voor drukke avondspits op de A2

Een kapotte vrachtwagen zorgde donderdag in de avondspits voor een flinke vertraging op de A2 bij Best. In de richting van Eindhoven naar Tilburg was de vertraging een halfuur.

Aanvankelijk meldde Rijkswaterstaat dat de weg rond zes uur 's avonds weer helemaal vrij zou zijn, maar de berger kreeg de kapotte vrachtwagen al eerder weg. De vrachtwagen was gestrand door een kapotte as van het rechterachterwiel. Het wiel lag er daardoor helemaal af. Het verkeer dat van Eindhoven naar Den Bosch moet, werd geadviseerd om te rijden via Tilburg, over de A58 en A65/N65.