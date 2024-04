PSV-fans vieren nu al kampioensfeestje • Feyenoord op voorsprong

19.56

PSV heeft in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen de grens van honderd doelpunten in de Eredivisie gepasseerd. De Eindhovenaren leidden bij rust al met 5-0. Uitgerekend voormalig Heerenveen-speler Joey Veerman maakte in de 44e minuut de honderdste treffer voor PSV. Guus Til en Malik Tillman scoorden allebei twee keer.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2012/2013 dat PSV minimaal honderd doelpunten maakte in de competitie. Toen kwam de teller uit op 103. Na donderdag staan er voor PSV nog drie wedstrijden op het programma. Het record van PSV is 117 doelpunten in één seizoen(1987/1988).