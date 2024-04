PSV moet kampioensfeest nog een week uitstellen door winst van Feyenoord

22.20

PSV-fans op Stratumseind in Eindhoven wachten in spanning af: behoudt Feyenoord de 1-2 voorsprong op Go Ahead Eagles? In dat geval is er vanavond nog geen kampioensfeestje. Als Go Ahead de gelijkmaker maakt of nog weet te winnen, dan barst het feest los. In het centrum van Eindhoven zijn te straten zo goed als leeg, omdat iedereen binnen de wedstrijd van Feyenoord volgt.

Al hopen de meesten dat het kampioenschap een weekje laat wachten. "Thuis winnen is leuker. Kampioen worden we toch wel", zegt een van de fans tegen onze verslaggever.