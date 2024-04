Monsterzege op Heerenveen maakt PSV nog geen kampioen

PSV heeft donderdagavond gedaan wat het moest doen. In Friesland won het met ruime cijfers van SC Heerenveen (0-8). De Eindhovenaren moesten na de wedstrijd afwachten wat Feyenoord zou gaan doen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Omdat de Rotterdammers met 1-3 wonnen, wacht het kampioensfeest tot in ieder geval volgende week zondag.

PSV speelde donderdagavond de mogelijke kampioenswedstrijd als een ware kampioen. Dat het van een puntenverliezend Feyenoord af zou hangen, was na 11 minuten al duidelijk.

PSV begon stormachtig en stond na 11 minuten al op een 3-0 voorsprong. Dankzij doelpunten van Guus Til en Malik Tillman (2x) was er geen twijfel meer over of de Eindhovense club zou gaan winnen in Friesland.

Applaus van thuispubliek

Jarenlang heeft PSV de grootst mogelijk moeite met SC Heerenveen. De Friese club is een ware angstgegner maar daar was donderdagavond niks van te merken. PSV liet nog maar eens zien waarom het kampioen gaat worden en vooral met zoveel overmacht.

Voor rust liep de formatie van trainer Peter Bosz al uit naar 5-0 via goals van nogmaals Til en Joey Veerman. Laatstgenoemde kreeg zelfs applaus van het thuispubliek toen hij de vijfde treffer maakte en daarmee ook het honderdste competitiedoelpunt. De fans van Heerenveen konden dat wel waarderen gezien Veermans verleden in Friesland. Dat supporters van een tegenstander staan te klappen voor PSV is nog geen eens heel gek. Het is fenomenaal wat PSV donderdagavond liet zien en eigenlijk al heel het seizoen presteert.

Ogen gericht op Deventer

In de tweede helft werd het 6-0 via een geweldige pegel van Johan Bakayoko. Twintig minuten voor tijd was het topscorer Luuk de Jong die zijn doelpuntje mee mocht prikken. Daarmee was de pret nog niet voorbij, want invaller Patrick van Aanholt maakte nog een achtste Eindhovense treffer. Bij 8-0 bleef het, waarna het grote wachten op de uitslag bij Feyenoord kon beginnen.