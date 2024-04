Auto met aanhanger botst tegen boom, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Volgende 1/4 Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

Een auto met aanhanger is op de Doctor de Quayweg in De Mortel tegen een boom gereden. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden gehaald en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg de verwondingen zijn, is verder niet bekend.