Grote brand verwoest huis met rieten kap, vlammen slaan metershoog uit dak

Een grote brand heeft donderdagavond een huis met een rieten dak in Oirschot verwoest. De brand brak uit in de woonboerderij aan de Lopenstraat. Iedereen die in het huis was, kon op tijd buiten komen.

Er zijn twee tankautospuiten, een hoogwerker en een gespecialiseerd team bij het huis,. Inmiddels staat het dak volledig in brand. "Dat pand kunnen ze afschrijven", zegt een 112-correspondent. "De vlammen komen metershoog het dak uit." "De brand zit in de rieten kap, die is lastig te bestrijden", zei de brandweer rond negen uur vanavond al. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een speciaal team dat is gespecialiseerd in branden in rieten daken, komt helpen om de brand te bestrijden.