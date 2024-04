112-nieuws: frontale botsing door overstekende haas • steekpartij Helmond

17.27

Op de Heistraat in Helmond is om 17 uur een man gewond geraakt na een steekpartij. Volgens de politie kregen twee mannen ruzie en is daarbij een steekwapen gebruikt, al kan de politie nog niet zeggen of het een mes of een ander steekwapen was. De man die gewond raakte is de Lidl ingevlucht, waarna de politie werd ingeschakeld. De 112-correspondent meldt een geparkeerde auto schade aan de zijkant en een andere auto heeft bloedsporen op de deur. De politie zegt dat de man licht gewond is geraakt. De politie is bezig met een onderzoek en op zoek naar de verdachte.