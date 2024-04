Koningsdag begon met wat gespetter, maar het wordt beter (ook komende week)

Koningsdag begon niet bepaald feestelijk. Zaterdagochtend trok een kleine storing van zuid naar noord over de provincie en die veroorzaakte wat gespetter. Maar in de loop van de dag ziet het er vriendelijker uit en komende week wordt het allemaal nog wat mooier. Dat vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant.

Zaterdagmiddag kan er nog wel een enkele bui vallen. "Dat kan echt een stevige bui zijn en dan is het echt wel vervelend als je net buiten staat", vertelde Raymond. "Maar grote kans dat je het gewoon droog houdt, want op verreweg de meeste plaatsen deze middag zal het droog blijven. Bij aangename temperaturen, zeker vergeleken met de afgelopen tijd: 15 tot 17 graden bij een matige wind uit het zuidoosten." Ook zondag hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en zon. "Ook dan een temperatuur van 15 of 16 graden en later op de dag misschien wel weer een enkele bui. Wat wél verschil is met zaterdag is de wind. Zondag waait het flink. Er komt dan van tijd tot tijd een vrij krachtige wind uit zuidelijke richting boven land te staan. Die is ook nog wat vlagerig. Mensen die zondag willen fietsen, kunnen behoorlijke tegenwind ervaren."

"Komende week wordt het 20 tot 22 graden."