Verbod vervuilende vrachtwagens betekent eind van de markt, vrezen kooplui

Marktkooplieden vrezen voor toekomst door verbod op vervuilende vrachtwagens (foto: Megan Hanegraaf). Danielle vreest voor toekomst door verbod op vervuilende vrachtwagens (foto: Megan Hanegraaf). Vanaf 2025 zijn vervuilende bestelbussen en vrachtwagens niet meer zijn toegestaan in de Bossche binnenstad.

Vanaf 2025 mogen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens niet meer in de Bossche binnenstad komen. Marktkooplui zijn hier bezorgd over, want ander vervoer is niet zomaar geregeld. “Er zijn geen elektrische voertuigen beschikbaar die onze verkoopwagens kunnen trekken”, zegt ondernemer Chris Dammers. Ze zijn daarom bang voor het eind van de markt in Den Bosch.

In alle vroegte wordt de biologische markt in Den Bosch opgebouwd. Met busjes en vrachtwagens worden de verkoopkramen de Markt opgereden. Maar die voertuigen zijn vanaf 1 maart 2025 niet meer welkom in de Bossche binnenstad. Het gebied is vanaf dan een zero-emissiezone: alleen busjes en vrachtwagens die geen schadelijke stoffen uitstoten, zoals elektrische of waterstofauto's, zijn dan nog toegestaan. Marktkooplieden maken zich grote zorgen, want alternatief vervoer is er niet. “Ik wil de investering wel doen, want ik vind het milieu belangrijk, maar er zijn gewoon geen elektrische voertuigen beschikbaar waarmee ik mijn verkoopwagen kan trekken”, zegt bioslager Chris Dammers. “De duurste elektrische variant kost 96.000 euro. Maar die auto kan maximaal 25.000 kilo trekken terwijl mijn wagen 35.000 kilo weegt.” Ook voor Daniëlle Ruiterman, die met haar kaaskraam op de Bossche markt staat, zorgt de milieuzone voor problemen. “Wij rijden maximaal vier kilometer. Omdat we zo weinig rijden, kopen wij vaak tweedehands vrachtwagens of bestelbusjes. Ik moet zeker een tot twee ton investeren in een auto waarmee ik heel weinig ga rijden.”

“Ik vrees dat de markt straks niet meer bestaat.”

Door de nieuwe regeling mag straks 1 op de 3 marktverkopers niet meer de binnenstad in. “Daar maak ik me het meeste zorgen om. Want er zijn collega’s die overwegen om te stoppen op de markt in Den Bosch. Ze kiezen dan voor andere plekken waar geen milieuzone is. Een markt maak je samen, dus ik vrees dat de markt straks niet meer bestaat”, zegt Daniëlle.



Chris is een van de ondernemers die overwegen te vertrekken als hij geen ontheffing krijgt. Hij komt elke week uit het Gelderse Zutphen met zijn slagerskraam naar Den Bosch. “Ik ga juist naar de grote steden, omdat ik dan meer klanten heb. Maar in de regio waar ik vandaan kom, heb ik geen last van zero emissiezones.” Al maakt die gedachte hem verdrietig. “Ik ben bang dat het straks klaar is met de markt. Dat wil ik ook niet.”

“We hopen dat er in 2030 wel elektrische wagens beschikbaar zijn.”