Hier zijn drie lintjes in één straat uitgereikt: 'Echt heel bijzonder'

De lintjesregen, de dag voor Koningsdag, heeft in Someren-Eind een ware oranje hoosbui veroorzaakt. Aan de Brinkweg mocht burgemeester Dilia Blok in een straal van nog geen twintig meter drie inwoners een koninklijke onderscheiding opspelden. "Het regent hier hard in de straat."

Familie en vrienden staan om de hoek bij (dan nog bijna-)lintjesdrager Emiel Toonders te wachten tot de burgemeester in haar versierde auto de straat in komt. "Het is echt heel bijzonder om in één straat drie lintjes uit te reiken", zegt burgemeester Dilia Blok. Want Emiel is de eerste in de straat die wordt verrast. "Ik zat rustig m'n krantje te lezen en nu dit. Dat doet je echt wel wat, als je tuin ineens vol staat", zegt hij. Hij is in tranen als het lintje door de burgemeester wordt opgespeld.

Emiel is een echte gemeenschapsman. Waar het kan, draagt hij zijn steentje bij. Hij is al sinds jaar en dag actief bij toneelvereniging de Heidespelers. Ieder jaar bouwt hij mee het decor en is hij manusje van alles. Emiel was vorig jaar één van de drijvende krachten achter het 75-jarig jubileum.

Nadat Emiel zijn lintje heeft gekregen, stapt de burgemeester in de auto om de volgende gedecoreerde te verrassen. Het wordt een kort ritje, want na tien meter stopt de auto alweer. Nu wordt Emiels straatgenoot Mien Vergeer verrast. Ze stond een paar minuten geleden nog te zingen voor haar onderscheiden buurman, nu is ze zelf aan de beurt. "Oh mijn god! Dit is niet meer normaal", roept ze als de burgemeester haar aanspreekt.