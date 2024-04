Man valt jonge meiden lastig, behandeling nodig voor seksueel wangedrag

De 23-jarige S.H. uit Halsteren heeft zeven meisjes vorig jaar de schrik van hun leven bezorgd. Tussen april en november stuurde hij dickpics en schunnige teksten via Snapchat, sloeg hij meiden op de billen bij een scholengemeenschap in Etten-Leur, benaderde hij in Sprundel meisjes van elf en twaalf, terwijl hij naakt in de auto zat en bood hij een veertienjarig meisje vijftig euro voor seks.

En daarom zat deze 23-jarige man vrijdagmorgen voor drie rechters in de rechtbank in Breda. Hij oogt nog als een jongen en hij was duidelijk niet op zijn gemak. Door zijn autisme ging het antwoorden beter als zijn advocaat hem vragen stelde.

Duidelijk werd dat zijn gekke, seksuele gedrag wel een oorzaak heeft in een moeilijke jeugd en zijn autisme. S.H. heeft vaak niet door welke emoties anderen ervaren en snapt dan ook vaak het gevolgd van zijn handelen niet. Pas wanneer er over wordt gesproken dringt het tot hem door. Hij deed die gekke dingen om van de stress af te komen, vertelde hij er zelf over. Maar, hoe dat nou precies zat, dat was hij zelf ook nog aan het uitzoeken.

Nog steeds klachten

Hij snapt nu wel dat hij fout is geweest en wat de impact op die jonge meiden is geweest. Die kampen nog steeds met klachten nadat ze ineens te maken hadden gekregen met S.H. en zijn seksuele driften.

S.H. werd al snel opgepakt na het sturen van dickpics en schunnige teksten. Maar toen hij kort daarna werd vrijgelaten, ging hij gewoon verder met het belagen van meisjes. En ook daarvoor werd hij weer opgepakt en belandde hij weer in de cel.

Het leven van S.H. staat compleet op zijn kop sinds hij werd aangehouden. Hij zat in totaal al 85 dagen in een volwassenengevangenis en dat hoopt hij niet meer mee te maken. Het contact met zijn ouders is heel erg vertroebeld door wat hij gedaan heeft en hij kan na zijn behandeling niet meer naar huis. Bij de scouting heeft het bestuur laten weten dat hij niet meer welkom is.

GGZ-kliniek

Justitie eiste dat er een einde komt aan het gedrag van S.H. Inmiddels is hij opgenomen in een kliniek van de GGZ en de officier was ook van mening dat deze behandeling meer zin heeft dan een celstraf. Wel moeten er strenge voorwaarden gaan gelden, wat haar betreft.

Zo eiste ze dat S.H. behalve een behandeling ook begeleid gaat wonen. Ook moet hij een locatieverbod krijgt voor de omgeving van de scholengemeenschap in Etten-Leur waar hij drie meiden op de billen sloeg en een verbod om in de buurt te komen van de scouting in St. Willebrord, waar hij een van de leden via Snapchat had belaagd met foto’s van zichzelf.

“Ik zie zelf ook dat behandeling nodig is”, liet S.H. schuldbewust weten. “Maar het gaat me lukken om beter te worden.”

De uitspraak in deze zaak is op 10 mei.