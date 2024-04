Schaapherder emotioneel na goedgekeurd vaccin: 'Het was verschrikkelijk'

Schaapherder John Sterrenburg uit Rosmalen kan zijn geluk niet op. Landbouwminister Piet Adema heeft donderdag toestemming gegeven voor een vaccin voor de dodelijke ziekte blauwtong. De Rosmalense herder verloor tientallen schapen aan dat virus en is ontzettend opgelucht. "Het was mentaal heel zwaar."

De virusziekte blauwtong dook vorig jaar begin september voor het eerst sinds lange tijd op in Nederland. De ziekte wordt overgebracht door knutten, kleine steekvliegjes, en treft vooral schapen, maar ook runderen en geiten. Het virus maakt schapen ernstig ziek, vaak met de dood tot gevolg.

"Schapenboer zijn is op dit moment weer mooi.”

De 53-jarige schaapsherder John heeft een kudde van vierhonderd Veluwse heideschapen. Iedere dag pendelt hij op en neer van Rosmalen, waar hij woont, naar de regio Utrecht, waar zijn dieren grazen. De periode dat het virus om zich heen greep was heel erg heftig voor John. Hij verloor in korte tijd tientallen schapen aan blauwtong. “Iedere dag kom je dan bij de kudde en zie je er eentje liggen. En dan denk je meteen: het zal toch niet waar zijn?! Dus toen ik hoorde over het vaccin was ik echt direct opgelucht.”

John met zijn schapenkudde (beeld: Omroep Brabant).

Het had niet veel gescheeld of John was ermee gestopt. “Zeker als ik opnieuw zoveel dode dieren had moeten meemaken. De manier waarop die beesten doodgaan, is echt niet leuk. Ik had dat geestelijk niet nog een keertje aangekund. Maar het vaccin komt er nu, en sneller dan verwacht. Dat is toch een lichtpuntje. Schapenboer zijn is op dit moment weer mooi.”

"Hopelijk kunnen we snel met vaccineren beginnen.”