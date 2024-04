Dierenartsen verrast over nieuws blauwtongvaccin: 'Nu snel aan de slag'

Dierenartsen zijn vrijdagochtend verrast door het nieuws dat het vaccin tegen blauwtong is goedgekeurd. In meerdere praktijken in onze provincie stond de telefoon roodgloeiend door belletjes van schapenhouders en boeren met rundvee. "Iedereen wil zo snel mogelijk gaan vaccineren."

Minister Piet Adema heeft donderdag toestemming gegeven voor het vaccin na groen licht van twee belangrijke adviescolleges over dierengeneesmiddelen. Veel veehouders pakten vrijdagochtend de telefoon om hun dierenarts te bellen voor informatie, maar die waren nog niet allemaal op de hoogte. "We waren er wel al lang op aan het wachten, maar werden er niet van op de hoogte gehouden", vertelt dierenarts Ilse Baars van Dierenartsenpraktijk Oploo-Overloon. "Mijn leverancier was net zo verbaasd over het nieuws als wij." Haar collega Rianne van Helden van De Herkauwerspraktijk in Oss was ook verrast door het nieuws. "We wisten wel dat het eraan zat te komen, maar niet dat het nu zou gebeuren. De telefoon bij ons stond vanochtend roodgloeiend. Iedereen wil zo snel mogelijk gaan vaccineren." Het blauwtongvirus wordt verspreid via knutten, een kleine muggensoort. Vooral schapen zijn kwetsbaar voor het virus. Ze krijgen hoge koorts, zwellingen en een blauwe tong. De eerste besmette knutten zijn al in Nederland. Het vaccin komt dus als geroepen, stelt dierenarts Sebastian Claessens van Dierenartsenpraktijk Midden-Brabant. "Ik ben blij dat er duidelijkheid is. Ik hoop dat we kunnen starten met vaccineren voordat er een nieuwe infectiegolf is." Schapen komen als eerste aan de beurt met inenten en daarna andere dieren zoals koeien. Van het blauwtongvaccin komen binnen een week een miljoen doses beschikbaar. Twee weken later moet er een tweede levering komen van nog eens een miljoen doses. Veeboeren zijn blij met het nieuws. Vorig jaar gingen er veel schapen en koeien dood aan het blauwtongvirus. Volgens branchevereniging LTO stierf driekwart van de Nederlandse schapen die het virus opliep, zo'n 55.000 dieren in totaal. Ook duizend runderen kwamen om het leven.

"We gaan hiermee echt weken werk hebben."

Voor de dierenartsen komt er door het besluit van de minister een flinke berg werk op hen af. Alleen zij mogen de vaccins namelijk geven. "We gaan hiermee echt weken werk hebben", zegt Van Helden. Ze verwacht dat de eerste vaccins volgende week bij haar praktijk binnen zijn. "Het scheelt dat schapen in tegenstelling tot runderen maar één keer gevaccineerd hoeven worden. Evengoed gaat dit veel overuren opleveren. Maar dat is geen probleem, ik doe dit graag."

"Als de nood bij dierenartsen aan de man is, valt er altijd wel iets te regelen."