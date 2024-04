Een rookworst maken met echte rook: slager Dennis legt uit hoe dat moet

Rookworst zonder 'R' is ook worst, maar wat is een rookworst zonder rooksmaak? Nederland is in rep en roer over een besluit van de EU om rookaroma's in de oer-Hollandse Unox-rookworst, die wordt gemaakt en gekookt in Oss, te verbieden. Bij Slagerij Dennis van de Ven uit Schijndel roken ze al vijftig jaar hun eigen vleeswaren. Hij weet alles over het authentieke rookproces en waarom dat proces zo bijzonder is.