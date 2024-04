Promotiestrijd Willem II: spanning stijgt, stadion stroomt langzaam vol

18.51

Het is wat verwarrend, die regels om promotie. Een ding is zeker én belangrijk: bij winst vrijdagavond op FC Groningen slaat Willem II een onoverbrugbaar gat van zeven punten met de noordelingen. Willem II is dan in elk geval zeker van de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie die recht geeft op rechtstreekse promotie.

FC Groningen staat nu nog met vier punten minder dan de Tilburgers op de derde plek. En de club maakt ook nog een goede kans om tweede te worden, dus zullen de Groningers in Tilburg ook vol voor de winst gaan. Kortom, het gaat ergens om vanavond.