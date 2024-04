Willem II moet promotiefeest uitstellen na gelijkspel tegen FC Groningen

Willem II is vrijdagavond nog niet gepromoveerd naar de Eredivisie. In eigen huis speelde het met 1-1 gelijk tegen concurrent FC Groningen. Doodeman leek de Tricolores op weg te helpen naar promotie, maar een gelijkmaker van Schreuders gooide roet in het eten. Toch hebben de Tilburgers promotie nog altijd in eigen hand, met nog twee wedstrijden te gaan.

Er stond vooraf veel druk op de wedstrijd tussen de nummer 1 en 3 van de ranglijst. Winst zou Willem II naar de Eredivisie helpen. Verlies zou in het slot van het seizoen kunnen leiden tot een doemscenario waarin de Tilburgers nog promotie zouden kunnen mislopen.

Dat was ook terug te zien op het veld. Het was een hele slechte wedstrijd in het Koning Willem II Stadion. Beide ploegen waren bang om te verliezen en zo promotie op het spel te zetten.

Voorsprong Willem II

FC Groningen had het betere van het spel. Willem II koos ervoor om zich terug te trekken op eigen helft. Toch kon het niet helemaal voorkomen dat de bezoekers kansen kregen. Maar doelman Joshua Smits was een sta in de weg.

Willem II kwam er maar zeer sporadisch uit, maar toch waren het de Tilburgers die na 55 minuten op voorsprong kwamen. Nick Doodeman schoot verwoestend hard in de korte hoek en zette het stadion in vuur en vlam.

Geen risico's

Lang kon er niet genoten worden van de voorsprong. Zes minuten later was het raak aan de andere kant. Jorg Schreuders trok naar binnen en scoorde de gelijkmaker voor FC Groningen.

De vraag was toen welke ploeg er echt nog grote risico’s durfde te nemen. Zowel Willem II als FC Groningen bleven in de race voor promotie bij een gelijkspel.

Daardoor bleven grote kansen in het laatste halfuur uit en was 1-1 ook de eindstand. Het promotiefeest van Willem II wordt dus nog even uitgesteld. Het goede nieuws is wel dat de Tricolores promotie in eigen hand houden. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht dan heeft Willem II aan één punt genoeg.

Reacties

Na afloop baalde Freek Heerkens dat Willem II het niet in huis af kon maken. "Ik had na de 1-0 niet het gevoel dat we het nog weg zouden geven. We staan er gelukkig nog steeds goed voor. Maar we stonden al op matchpoint. Dan wil je het afmaken. We zijn wel weeer een stap dichterbij promotie."

Spits Jerdy Hilterman maakt zich ook geen zorgen. "FC Groningen is in mijn ogen de beste ploeg van de competitie. Dit was het maximaal haalbare en dus moeten we het volgende week afmaken. Ik ga er vanuit dat het goed gaat komen maar we moeten het nog wel doen."

