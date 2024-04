Voetbalvrienden allebei naar Willem II - Groningen, maar niet samen

Niels van den Hoven uit Tilburg en Egbert Mulder uit Meeden kennen elkaar al zo'n twintig jaar via een online voetbalmanagerspel. Niels is supporter van Willem II, Egbert is aanhanger van FC Groningen. Vanavond zitten ze samen in het Koning Willem II Stadion bij de kraker tussen beide ploegen. Niels aan de lange zijde en Egbert in het uitvak.

Ook Niels slaat geen wedstrijd van zijn club over: Willem II in zijn geval. "In mijn omgeving was iedereen voor Ajax. Ik heb toen zelf maar besloten om supporter van Willem II te worden. Gewoon een mooie club."

Voor Egbert is de dag vrijdag al vroeg begonnen. Samen met vrienden is hij vanuit Meeden naar het stadion van FC Groningen gereden. Daar begon voor zeshonderd supporters van die club om kwart over twee de reis van 260 kilometer naar Tilburg. Egbert is sinds de jaren 80 supporter van FC Groningen. "Ik sta al jaren op de Noord-tribune achter het doel tussen de fanatieke aanhang."

Met regelmaat bezoekt Egbert ook uitwedstrijden van Groningen. In Tilburg bij de kraker wilde hij er per se bij zijn. "Het wordt een lastige wedstrijd. Ik verwacht schaakvoetbal. Het is voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd. Willem II kan promoveren. Wint FC Groningen dan doen we goede zaken."

Egbert maakte een soortgelijke situatie mee bij 'zijn' FC Groningen. "Het voetbal was dramatisch, maar trainer Dick Lukkien is niet in paniek geraakt en heeft jongere spelers ingepast. Sinds die tijd loopt het als een trein."

Beide ploegen begonnen slecht aan het seizoen. Niels over 'zijn' Willem II: "Onder onze vorige trainer voetbalden we zonder zelfvertrouwen en was het inspiratieloos. Peter Maes heeft er met hetzelfde materiaal een karaktervol en beter team van gemaakt."

Volgens Niels valt er vrijdagavond in Tilburg voor de Groningers weinig te halen. De supporters van Willem II spelen daarin volgens hem een belangrijke rol. "In sommige wedstrijden is de sfeer in het stadion zodanig dat je voelt: deze wedstrijd kunnen we niet verliezen. Dat gevoel moet overslaan op de spelers, zodat ze het beste in zichzelf naar boven kunnen halen."

Niels verwacht dat Willem II er vanavond 'vol gaat opklappen': "We staan op poleposition. Die mogen we niet uit handen geven, anders gaat het in de kopjes van de spelers werken."

Maar FC Groningen heeft een goede ploeg, zegt ook Niels. Hij hoopt dan ook op een mooie, open wedstrijd en voorspelt een 3-1 overwinning voor Willem II. Met die voorspelling is Egbert het natuurlijk niet eens. "We zijn goed in vorm dus ik geef Groningen wel een kans. Ik gok op een 2-3 overwinning voor ons."

