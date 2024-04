Willem II weet wat het vanavond moet doen, trainer Maes is vol vertrouwen

Als Willem II vanavond wint van FC Groningen promoveren de Tilburgers naar de Eredivisie. Trainer Peter Maes heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg het klusje gaat klaren. Dit ondanks de toenemende druk nu promotie en het kampioenschap binnen handbereik zijn. “Hier leef je voor. De wedstrijd tegen FC Groningen is een echte zespuntenwedstrijd. We weten wat ons te doen staat: winnen.”

Een wedstrijd als deze levert nogal wat druk op, maar dat hoort erbij en dat besef is er bij de spelers ook. “Ik denk dat iedereen die nu nog niet weet waar het om gaat, niet bezig is met Willem II. Dit soort wedstrijden om promotie speel je niet heel vaak. Hier leef je voor, heel mooi”, zegt trainer Maes.

Bij winst vrijdagavond op FC Groningen slaat Willem II een onoverbrugbaar gat van zeven punten met de noordelingen. Willem II is dan in elk geval zeker van de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie die recht geeft op rechtstreekse promotie. FC Groningen staat nu nog met vier punten minder dan de Tilburgers op de derde plek. En de club maakt ook nog een goede kans om tweede te worden, dus zullen de Groningers in Tilburg ook vol voor de winst gaan. Kortom, het gaat ergens om vrijdagavond.

Hij heeft de wedstrijd van vrijdag niet anders aangepakt dan anders. Maes: “Ik denk niet dat deze groep dat nodig heeft. We hebben wel geprobeerd wat meer ontspannen te trainen. Iets meer plezier erin gooien en iets minder tactisch, want daar gaat het in een wedstrijd als deze toch niet over. De wedstrijd moet op een andere manier over de streep worden getrokken.”

Als Willem II wint, keert de ploeg na twee seizoenen terug in de Eredivisie. Het kampioenschap ligt ook nog voor het grijpen. Met een voorsprong van drie punten op Roda JC, hebben de Tilburgers het zelfs volledig in eigen hand. “We pakken zelf veel punten, maar de concurrentie ook. We moeten de kans om het in deze wedstrijd af te maken met beide handen pakken. We moeten gewoon winnen”, zegt de Belgische trainer.

Het thuisvoordeel is belangrijk, zegt Maes. Hoewel zijn team het ook in uitwedstrijden goed heeft gedaan, is de ploeg in Tilburg zo goed als onverslaanbaar. “We hebben zo’n beetje de beste supporters van Nederland. Zij hebben ons er eerder doorheen gesleept en dat zullen ze ook tegen FC Groningen weer doen”, verwacht de trainer over de steun van het publiek in het stadion.

Die steun zal er zeker zijn, want al de hele week zijn er oproepen van fans om volledig in het rood-wit-blauw te komen en al om zeven uur in het stadion aanwezig te zijn. Speler Erik Schouten verwacht dat het een heksenketel zal worden in het Koning Willem II Stadion. “Dat zal ons zeker een extra boost geven, maar uiteindelijk zullen wij, de spelers, het moeten doen.”

Zenuwachtig is de verdediger niet en extra druk voelt hij ook niet. “Die druk is er de laatste weken al en het hoort er ook gewoon bij. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat we het hier kunnen afmaken.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

'Keibelangrijke' dag voor Willem II: promotie voor het grijpen

Deze straat is al klaar voor het kampioenschap van Willem II