Steekpartij na ruzie: man lichtgewond, dader meldt zich bij politie

Bij een steekpartij op de Heistraat in Helmond is vrijdagmiddag een man lichtgewond geraakt. Volgens de politie kregen twee mannen ruzie en stak een van de mannen op de ander in. De verdachte heeft zich inmiddels zelf bij de politie gemeld.