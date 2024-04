Steekpartij na ruzie: man lichtgewond, dader op de vlucht

Bij een steekpartij op de Heistraat in Helmond is vrijdagmiddag een man lichtgewond geraakt. Volgens de politie kregen twee mannen ruzie en stak een van de mannen op de ander in. De politie kan nog niet zeggen waarmee de man heeft gestoken.

De man die gewond raakte is een nabije Lidl ingevlucht, waarna de politie werd ingeschakeld. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant was mogelijk een botsing de aanleiding van de ruzie. Een geparkeerde auto schade had schade aan de zijkant en een andere auto heeft bloedsporen op de deur. De politie is bezig met een onderzoek en is nog op zoek naar de gevluchte verdachte. Mensen die meer weten over wat er is gebeurd worden verzocht contact op te nemen met de politie.