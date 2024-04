Felle brand in huis na explosie: bewoonster zwaargewond, voorpui op straat

Foto: Marcel van Dorst/Eye4images. Foto: Marcel van Dorst/Eye4images. Foto: Marcel van Dorst/Eye4images. Foto: Marcel van Dorst/Eye4images. Volgende 1/5 Brand na zware explosie bij huis aan de Strijenstraat in Oosterhout

Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis aan het Langenhof in Oosterhout is vrijdagavond rond halftwaalf de bewoonster zwaargewond geraakt. Ze is met zware brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. De brand ontstond na een zware explosie. Rond kwart voor twee 's nachts werd het sein brand meester gegeven.

Door de explosie belandde de voorpui van het huis op straat. "Er wordt gedacht aan een gasexplosie, zwaar vuurwerk of een combinatie", meldde de Veiligheidsregio. "Er is geen aanleiding om te denken dat het hier om een aanslag gaat." Uit voorzorg werden de bewoners van negen huizen geëvacueerd. Zij werden opgevangen door buren. Bewoners van vijf van de negen huizen mochten kort voor twee uur ‘s nachts hun huis weer in. “De bewoners van vier huizen moesten voor de nacht helaas elders opgevangen worden”, liet de Veiligheidsregio weten. Burgemeester Mark Buijs van Oosterhout ging in gesprek met de bewoners. De Strijenstraat werd voor lange tijd afgesloten. Brand

Door de explosie zijn zowel de voor- als de achterpui van het huis zwaar beschadigd. Rond kwart over een meldde de Veiligheidsregio dat de brand onder controle was, drie kwartier later werd het sein brand meester gegeven. De brandweer rukte met veel materiaal uit om ervoor te zorgen dat het vuur niet zou overslaan naar de andere huizen. De brandweer kwam naar het Langenhof met onder meer drie tankautospuiten, een hoogwerker en speciale voertuigen voor watertranspor.