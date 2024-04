Een huis aan de Strijenstraat in Oosterhout is vrijdag aan het eind van de avond verwoest na een explosie en een daaropvolgende brand. De bewoner van het huis raakte zwaargewond. De Veiligheidsregio meldt dat er wordt gedacht aan 'een gasexplosie of mogelijk zwaar vuurwerk, of beide'. De schade is enorm.

Foto: Marcel van Dorst/Eye4images.

