5 sporters en hun olympische droom in de 'Brabantse kant van de medaille'

Vijf Brabantse sporters die hun olympische droom najagen. In de docu-serie 'De Brabantse kant van de Medaille' worden de sporters gevolgd bij het bereiken van dat ultieme doel. Filmmaker Ad van Ham uit Helmond volgt deze sporters en voert indringende gesprekken met hen over dromen, verwachtingen, passie, sport en over het leven. De eerste aflevering is dinsdag 30 april om 18.00 uur te zien op Omroep Brabant-tv en Brabant+.

Welke topsporter droomt niet van deelname aan de Olympische Spelen? Zeker nu de Spelen in Parijs letterlijk en figuurlijk dichterbij zijn dan ooit. De startdatum, 26 juli, staat bij de vijf sporters die voor de docu-serie gevolgd worden met rood omcirkeld op de kalender. Dan moeten ze in blakende vorm zijn.

"Mijn paard en ik trainen elke dag om elkaar nog beter te begrijpen."

Alles, maar dan ook alles, staat bij deze sporters in het teken van deelname aan of een medaille op de Spelen. "Mijn paard Mr. Tac en ik trainen elke dag om elkaar nog beter te begrijpen", zegt nestor van het gezelschap Harrie Smolders. Hij nam al deel twee keer eerder deel aan de Spelen: 2016 (Rio de Janeiro) en 2021 (Tokio). "Paarden voelen heel goed aan wanneer het een belangrijke wedstrijd is. Aan mij is de taak om hem dan zo goed mogelijk aan de voet van de hindernis te brengen."

Springruiter Harrie Smolders en paard zijn ingespeeld op elkaar.

Behalve de springruiter uit Lage Mierde volgt Van Ham in de serie ook atlete Demi van den Wildenberg (Helmond), BMX'er Jay Schippers (Bergeijk), kanoslalomvaarder Joris Otten (Helmond) en paralympiër Niels Vink (Helmond). De filmmaker volgde hen thuis, tijdens de training, op reis en bij wedstrijden.

"Het was de meest stressvolle dag in mijn leven."

Kanovaarder Joris Otten is de eerste die al een startbewijs voor Parijs heeft bemachtigd. In de serie is te zien dat Joris de concurrentie vanaf de tribune volgt. De spanning en de stress zijn voelbaar en zichtbaar. Gevolgd door een enorme ontlading van Joris en zijn ouders op hét moment dat hij naar de Spelen mag. "Het was de meest stressvolle dag in mijn leven, maar ik heb mijn plek op de Olympische Spelen verdiend", schreeuwt Joris uit.

"Hij maakt mij beter als atleet, maar ook als mens.

Honderdmeterloopster Demi van den Wildenberg wordt begeleid door trainer Erwin Mortier. "In het begin botste het tussen ons. Dat is voorbij. Hij maakt mij beter, niet alleen als atleet maar ook als mens. Hij ziet ook de waarde in van het leven naast de sport. Ik kan ook heel streng zijn voor mezelf. Dit is mijn passie, daar heb ik alles voor over."

Demi van den Wildenberg zet alles opzij om naar de Spelen te gaan.

"Het doen op het moment dat je het moet doen", beschrijft BMX'er Jay Schippers de essentie van het racen op een BMX-fiets. "Dat onderscheidt een goede racer van de anderen. Ik ben een goede racer. In een split second kan ik op instinct de juiste keuze maken. Daar krijg ik een kick van."

BMX-er Jay Schippers op de racebaan.

De Spelen voor paralympisch rolstoeltennisser Niels Vink beginnen pas eind augustus. Nu al is hij bijna dagelijks met zijn trainer Hans-Jurgen Striek aan het trainen. "We hebben een vader-zoonrelatie. Zo'n vijf keer per week trainen we met elkaar. Als ik verzaak op de tennisbaan dan roept hij me tot de orde."

Rolstoeltennisser Niels Vink tijdens de training.

Joris Otten op weg naar de Spelen in Parijs.

De docu-serie 'De Brabantse kant van de Medaille' bestaat uit negen afleveringen. De eerste aflevering is te zien op dinsdag 30 april om 18.00 uur. Daarna wordt de uitzending elk uur herhaald. De serie is te zien op Omroep Brabant-tv en Brabant+.