Oranjepret in Breda: na regen en pinstoring gaat 538 Koningsdag écht los

Het begon regenachtig en toen was er óók nog een pinstoring, maar het mag de oranjepret niet drukken in Breda. Ondertussen is 538 Koningsdag op het Chasséveld in volle gang.

Rond de klok van één begonnen de kassa's te haperen op het Chasséveld. Producent Niels van Baarlen van 538 zag de bui al hangen: "Binnen een kwartier lag het hele terrein plat waardoor we niemand meer aan een frietje of drankje konden helpen." Er moest een crisisteam aan te pas komen en er werden extra verbindingen aangelegd. Zo’n anderhalf uur later konden dorstige bezoekers weer met hun pinpas bij de tap terecht: "Het belangrijkste is dat iedereen nu weer z’n biertje kan halen. Hoeveel de storing ons heeft gekost, moeten we nog uitrekenen."

"Ik heb nog een paar andere optredens, maar Brabant blijft gewoon het leukst.

Bezoekers konden ondertussen wel rekenen op een flink scala aan Nederlandse artiesten, die ook de Brabantse gezelligheid wel kunnen waarderen. Douwe Bob komt net van het podium af: "Lieve mensen, ze hebben zin in een feestje en het weer staat ze niet in de weg. Het is altijd feest in Brabant." Daar kan Vughtenaar Flemming zich ook wel in vinden: "40.000 man, lekker knallen hier in Breda. Ik heb zo nog een paar andere optredens, maar Brabant blijft gewoon het leukst. Zo'n sfeer kun je alleen hier hebben." Voor Nick Schilder was het spannend om hier te zijn: "Het was de eerste keer dat ik hier als soloartiest optrad. Mensen deden gelukkig goed mee. De zon brak door tijdens het optreden. Het is een hele mooie dag vandaag. Zo’n oranje menigte blijft toch magisch." Ondertussen deden we even een koningshuis-quizje met de Brabantse artiesten:

In die oranje menigte staat onder andere Jeffry Slootmaaker (21) uit Zeeland met z'n vrienden: "Het is super leuk en de artiesten zijn tof. Het is ook mooi dat ze snel wisselen zodat je steeds iemand nieuws op het podium hebt." Eva Meesters (19) en Tara van Dinther (19) uit Boxmeer hebben niks meegekregen van de pinstoring. De meiden wachten nog op één artiest waar ze allebei fan van zijn: 'Antoon!'

Jeffry Slootmaaker (rechts) met zijn vrienden uit Zeeland