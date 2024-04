Dronken automobilist botst op auto's en veroorzaakt ravage op de weg

Een dronken automobilist heeft zaterdagnacht een enorme ravage veroorzaakt aan de Spoorlaan in het centrum in Tilburg. Volgens de politie zou de man, een 34-jarige Tilburger, in de buurt van de Tivoligarage door rood zijn gereden. Hij botste vervolgens met zijn auto op een auto die net uit die parkeergarage kwam.

Die automobilist, een 26-jarige man die zijn auto net nieuw had, zag de 34-jarige Tilburger plotseling van links op hem afkomen en probeerde nog uit te wijken, maar dit lukte niet meer. Na die botsing raakte de dronken Tilburger ook nog een lantaarnpaal, een verkeerslicht en een voorgesorteerde andere auto. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken en glas. De man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Onderzoek

Omdat het Koningsdag was, waren er veel mensen op de been die het ongeluk zagen gebeuren. Er kwamen vier ambulances naar de plaats van de botsing. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die werd uiteindelijk afgebeld. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De politie sloot de Spoorlaan een tijd lang af voor stadsbussen en het overige verkeer.

Diverse hulpverleners werden opgeroepen na de botsing in de Spoorlaan (foto: Toby de Kort/SQ Vision).