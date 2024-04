Pave blijft met drone zoeken naar vermiste Yoran Krol: 'Houd je ogen open'

Nog altijd wordt er gezocht naar de sinds december vermiste Yoran Krol uit Sleeuwijk. Na een feestje verdween hij op 23 december, maar zijn lichaam is nooit gevonden. Eén van de vrijwilligers die de zoektocht naar de zestienjarige Yoran niet opgeeft, is Pave Verbeek. Met drones en heel veel andere vrijwilligers is hij het hele weekend op de Merwede te vinden, speurend naar aanknopingspunten.

Er wordt al maanden met man en macht gezocht naar Yoran. In december werd een dag na zijn vermissing zijn fiets gevonden op de Merwedebrug. Zijn jas werd later in het water bij Papendrecht aangetroffen, maar de jongen zelf is nog steeds niet terecht. "Ik roep iedereen op om de ogen open te houden", zegt Pave. "Woon je aan het water, of ga je er wandelen of fietsen, blijf dan kijken of je wat ziet. Er is nog steeds iemand vermist."

Pave en zijn collega Luc Sleecx zoeken met drones het water in de Merwede af. "We zoeken op hoge resolutie. Dat betekent dat we foto's en video maken van hoge kwaliteit, zodat we beter kunnen speuren. Zaterdag hadden we op het hoogtepunt vijftien drones in de lucht. Als we dan wat zien, sturen we een team naar die plek om ter plaatse te kijken of er wat ligt."

Het is een goed moment om te speuren volgens Pave. "De waterstand is nu laag en daardoor komen er nieuwe plekken bloot te liggen. Zaterdag hebben we een groot stuk van de Merwede gehad, maar we willen vandaag toch nog wat plekken extra bekijken. Ik heb de middelen, de tijd en de moed om te zoeken. Dit moet ik gewoon doen."