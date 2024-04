RKC geeft tot twee keer toe voorsprong prijs: slechts 2-2 tegen FC Utrecht

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag, tegen het bezoekende FC Utrecht, weer een overwinning uit handen gegeven. Tot twee keer toe raakte de thuisclub een voorsprong kwijt en dat was, tot afgrijzen van trainer Henk Fraser, niet bepaald de eerste keer dit seizoen: 2-2.

RKC had de punten goed kunnen gebruiken in zijn pogingen om niet bij de laatste drie van de Eredivisie te eindigen. FC Utrecht had vóór het treffen in Waalwijk stille hoop om Ajax van de vijfde plaats te verdringen. Dat zou aan het eind van de rit deelname aan de tweede voorronde van de Europa League betekenen. Toch was het zelden opwindend in het Mandemakers Stadion.

Bij RKC was een belangrijke rol weggelegd voor David Min. De spits opende de score in de 26e minuut en bood invaller Richonell Margaret na ruim een uur de kans om de thuisclub weer aan een voorsprong te helpen. Daarvoor had Can Bozodogan de 1-1 laten aantekenen.

Opnieuw slaagde RKC er niet in om alle drie de punten over de streep te trekken. Het was Sam Lammers, die roet in het eten gooide. Met zijn zevende doelpunt op rij voor FC Utrecht (een clubrecord) bepaalde de geboren Tilburger de eindstand op 2-2. Bijna had de ex-PSV’er de ellende voor RKC nog groter gemaakt, maar zijn treffer, in de 90e minuut, werd afgekeurd. Ook Min was nog dichtbij een treffer. Het bleef echter bij 2-2, zodat niemand eigenlijk tevreden was. Het thuispubliek begroette het gelijkspel met een fluitconcert.

RKC’s aanvoerder Etienne Vaessen, bij ESPN, was niet echt blij met het punt: “Voor mijn gevoel had het er drie moeten zijn, maar gelukkig was er meer spirit dan in voorgaande wedstrijden. Hiermee kunnen we doorgaan, al blijven we wel met een zure nasmaak achter. Ook, omdat we de tweede gelijkmaker te gemakkelijk hebben weggegeven: je weet dat Sam Lammers handig is in de kleine ruimte.”