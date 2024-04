Kind gewond na aanrijding, bestuurder rijdt door en meldt zich alsnog

Op de Zandstraat in Nuland is zondagavond een kind aangereden. Volgens buurtbewoners stak de jongen over en werd hij geschept door een busje. De bestuurder reed in eerste instantie door, maar meldde zich later op de avond op het politiebureau.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur ’s avonds. Een buurtbewoner zag het gebeuren en vertelt tegen een 112-correspondent dat de bestuurder van het busje leek te remmen voor de jongen, maar toen plots gas bij gaf. De jongen, van een jaar of dertien, werd geschept en vloog volgens de buurtbewoner tegen een geparkeerde auto aan. De jongen raakte gewond aan zijn been en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto waar hij tegenaan viel raakte beschadigd. In de motorkap zat volgens de correspondent een flinke deuk. De bestuurder van het busje reed na het ongeluk door, maar meldde zich later op de avond op het politiebureau. "Waarschijnlijk is hij van de schrik doorgereden", aldus een woordvoerder van de politie.