112-nieuws: loslopende pony gevangen • brand verwoest aanhanger vrachtwagen

Een aanhanger van een vrachtwagen is afgelopen nacht door brand verwoest op de Kapelweg in Valkenswaard. Toen de brandweer aankwam, was de aanhanger al door de vrachtwagenchauffeur losgekoppeld van de vrachtwagen. Het vuur was uitgebroken aan de onderkant van de aanhanger, vermoedelijk door een heetgelopen rem. In de oplegger lagen raamkozijnen. Zowel de oplegger als de vracht moeten volgens een 112-correspondent als verloren beschouwd worden.