A27 is na een spoedreparatie weer vrij, weg was te glad en is opgeschuurd

Vanwege een spoedreparatie was de A27 vanuit knooppunt Hooipolder richting Nieuwendijk maandagmiddag dicht. Inmiddels zijn de werkzaamheden klaar en is de weg sinds vijf uur weer vrij, meldt Rijkswaterstaat.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat er afgelopen weekend werkzaamheden zijn geweest aan de A27. Maandagmorgen bij een extra test werd duidelijk dat de snelweg nog niet 'stroef genoeg' was. "Dat betekent dat je als automobilist te weinig grip op het asfalt hebt en dat is onveilig", legt de woordvoerder uit.

De snelweg is daarom 'opgeschuurd' zodat het weer veilig is. De hele weg was afgesloten omdat ook 'de werknemers veilig van en naar de plek moeten kunnen.'