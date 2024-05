Welk liedje staat op 1 in jouw Brabantse Top 100? Stem vanavond nog!

Wie nog wil stemmen voor de Brabantse Top 100 moet er snel bij zijn. Dinsdagavond is de laatste mogelijkheid, want tegen middernacht sluiten de stembussen. Iedereen kan stemmen voor de mooiste liedjes uit onze provincie.

"We barsten bijna uit onze voegen van Brabantse artiesten en mooie liedjes. Guus Meeuwis, Krezip, Gerard van Maasakkers, Voltage, Doe Maar, Jan Biggel, Rosa Spruit, Abel, René Schuurmans en Tiësto. Ze komen allemaal uit Brabant en dit is nog maar het topje van de ijsberg", zegt Omroep Brabant-presentator Maarten Kortlever over het aanbod in de lijst.

Je kunt jouw lijstje hier invullen. De lijst wordt dit jaar voor de vierde keer uitgezonden. Dat gebeurt traditioneel op Hemelvaartsdag en dat is dit jaar op 9 mei.

De top drie van de lijst was vorig jaar nog hetzelfde als in 2022. Al jaren staat Guus Meeuwis steevast op nummer een met 'Brabant'. Op de tweede plek stond vorig jaar Jan Biggel met 'Ons Moeder Zeej Nog' en de derde plaats was voor Gerard van Maasakkers & Vrienden met 'Hee Gaode Mee'.

Nog stemadvies nodig? We geven je dinsdagavond nog wat inspiratie op de radio: