Willy en René zien één PSV'er graag gaan: 'Kunstgebit mee en wegwezen'

PSV speelde 'buitenaards' tegen Heerenveen en dus is er geen spoortje twijfel bij de gebroeders Van de Kerkhof dat het kampioenschap komende zondag tegen Sparta veiliggesteld gaat worden. "En ook voor komend seizoen ziet het er goed uit", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Ik denk niet dat er veel spelers zullen vertrekken en dus blijft de schaal de komende jaren in Eindhoven."

Toch is er één speler die de twee clubiconen graag zien vertrekken: de van Southampton gehuurde Duitser Armel Bella-Kotchap die onder meer door problemen met zijn gebit nauwelijks speelde. "Dat is toch een drama of niet dan?", vindt Willy. "Twee wedstrijden gespeeld en zijn kunstgebit laten nakijken. En hij heeft miljoenen gekost. Kunstgebit meenemen en wegwezen!" René valt zijn broer bij: "Laat hem er maar een paar gouden tanden inzetten en ergens anders gaan voetballen. Zijn wij er ook weer vanaf."

"Joey Veerman kan hier nog veel leren."

Buiten Bella-Kotchap ziet Willy niet veel PSV'ers weggaan na de zomer. "Joey Veerman moet ook gewoon bij PSV blijven", vindt Willy. "Hij is dit seizoen veel beter gaan meeverdedigen, maar hij heeft nog steeds heel veel te leren. Dat kan hij beter bij PSV doen dan dat hij in Engeland ergens op de bank gaat zitten." René ziet Veerman echter wél naar het buitenland verkassen: "En Bakayoko ook." René is er daarom ook niet van overtuigd dat PSV de komende jaren weer kampioen wordt. "Dat hangt ervanaf wie er blijft. Maar eens in de twee, drie jaar kampioen worden, moet zeker kunnen."

"Dest heeft het verdiend, laat hem hier rustig revalideren."

De gebroeders vinden ook dat PSV huurling Sergiño Dest ondanks zijn zware blessure gewoon moet overnemen van Barcelona. "Dat heeft hij gewoon verdiend", vindt Willy. "Laat hem hier maar rustig revalideren en daarna weer terugkomen." Willy denkt dat Dest waarschijnlijk weer was vertrokken als hij niet geblesseerd was geraakt. "Het is voor ons een beetje een geluk bij een ongeluk, maar dit gun je hem natuurlijk niet. Wij hebben zo'n zware blessure gelukkig nooit gehad al heb ik wel een dubbele hernia gehad. Toen stond ik na drie maanden weer op het veld. Met een wandelstok." Maar eerst moet de landstitel nog even definitief worden binnengehaald. "En Luuk de Jong moet nog topscorer worden", zegt René "Die 'Papadopoulos' van AZ heeft ook weer gescoord dus dat wordt nog spannend. Veder moeten ze gewoon lekker kampioen worden, er een mooie wedstrijd van maken tegen Sparta en gewoon met 5-0 winnen." In de podcast halen de broers herinneringen op aan hun eigen eerste landstitel, in 1975, en vertellen ze over bijzondere ontmoetingen die ze de komende tijd gaan hebben met enkele internationale grootheden uit de voetballerij.