Vergeten waar je auto geparkeerd staat: met deze tips vind je hem terug

Het is de nachtmerrie van iedere automobilist: je hebt je auto ergens geparkeerd maar je weet niet meer waar. In het beste geval hoef je alleen een parkeergarage van drie verdiepingen te doorzoeken. In het slechtste geval weet je niet eens meer in welke wijk je geparkeerd stond. Het overkwam onlangs Rien Mertens uit Rosmalen. Met deze tips raak jij je bolide nooit meer kwijt.

Rien Mertens was zijn auto elf dagen kwijt, maandagmiddag kwam voor hem het goede nieuws dat de wagen gevonden was. Dit dankzij de hulp van een verslaggever van RTV Utrecht. Uiteindelijk stond zijn auto gewoon in een parkeergarage. Maar hoe onthoud je nu waar je je auto hebt neergezet? Zet je parkeerlocatie vast in je telefoon. Google Maps heeft daar een speciale functie voor. Met één druk op de knop leg jij tot op een paar meter nauwkeurig de coördinaten vast van de plek waar je auto staat. Apple heeft een vergelijkbare functie. Let op: in parkeergarages werkt dit niet goed. Schrijf dan op, op welke verdieping je staat en in welk deel van de garage. Bij sommige garages zijn ook de plekken genummerd waardoor je je auto snel terugvindt.

Gebruik een zogenoemde airtag of smarttag. Dit is een klein apparaat, zo groot als een sleutelhanger, dat aan de hand van gps of bluetooth in een app aangeeft waar iets zich bevindt. Met de tags zijn al heel wat auto's teruggevonden. Steker nog: in New York deelde de politie ze uit in de strijd tegen autodiefstallen. Gecombineerd met je telefoon, kun je de locatie van je auto dankzij de tag traceren. Het bereik is vaak niet meer dan honderd meter, maar je kunt anderen mee laten zoeken via de functie 'verloren modus.' Dit werkt zowel voor Android als voor Apple.

Zijn bovenstaande tips te moeilijk? Maak een foto van een straatnaambordje of schrijf de straatnaam op. Als je geen smartphone hebt, kun je de locatie aankruisen op een papieren kaart.

Gebruik herkenningspunten is ook een handige tip. Is er een supermarkt in de buurt of een grote flat, bijvoorbeeld? Onthoud die plekken. Dan moet je misschien uiteindelijk nog even naar je auto zoeken, maar je bent al wel in de buurt. Let op: onthoud geen mobiele herkenningspunten. Het is leuk om te weten dat je nu vlakbij de viskraam staat, maar die rijdt om vijf uur misschien wel weg.

Deel je locatie via WhatsApp. Dat kan door een bericht te typen aan jezelf of aan een familielid en dan op de paperclip te drukken. Daarna kun je je locatie delen. Heb je een iPhone? Klik dan op het plusteken onderin.

Parkeer, wanneer er plek is, altijd op een vaste plek. Dan weet je al in welke zone van een parkeerterrein of in welk deel van de stad je moet zoeken.

Gebruik je autosleutel. Je moet dan wel al in de buurt van je auto zijn, maar bij moderne auto's kun je met een druk op de knop je auto traceren. Vaak gaan de lichten dan aan of geeft de auto een kort geluidssignaal. Een bizarre truc, maar houd je sleutel bij een flesje water of bij je hoofd voor een sterker signaal. Dat versterkt de elektromagnetische golven.

Kies voor een felgekleurde auto. Grijze, witte en zwarte auto's overheersen het straatbeeld. Koop een felgroene of rode auto. Die vallen veel meer op in de straat en dus heb je je bolide eerder teruggevonden.

Of je schakelt een verslaggever van RTV Utrecht in...