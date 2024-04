Vermiste auto van Rien terecht: verslaggever vindt hem in parkeergarage

De vermiste auto van Rien Mertens uit Rosmalen is terecht. Dit meldt RTV Utrecht. Een verslaggever van deze regionale omroep heeft de wagen in een parkeergarage gevonden.

De eigenaar, de 70-jarige Rien Mertens, had zijn witte Nissan op 18 april ten zuiden van het centrum van Utrecht geparkeerd, maar hij kon zijn auto daarna niet meer vinden. "Super! Ik kan het bijna niet meer geloven dat hij überhaupt nog ergens staat!", riep Riens zoon Evan uit toen hem werd verteld dat de wagen was gevonden.

Riens familie is al anderhalve week op zoek geweest naar de auto en ze kreeg zowel zondag als maandag extra steun na aandacht bij RTV Utrecht en Omroep Brabant. Op sociale media hielden veel mensen zich bezig met de vermiste auto. Zoon Evan kreeg ontzettend veel tips. "Wauw, waar staat hij?", zei hij toen de verslaggever hem met het goede nieuws belde.

Toen hij de locatie hoorde zei hij alleen maar: "Het kan zo simpel zijn". En daarna volgde blijdschap: "Super! Ik kan het bijna niet meer geloven dat hij überhaupt nog ergens staat!". Op Facebook laat Evan weten dat 'iedereen hartelijk bedankt wordt voor al de aandacht en het meezoeken.'

De familie gaat de wagen zo snel mogelijk ophalen. En dan komt er iets in de bus te liggen waardoor ze hem altijd terug kan vinden. De parkeerkosten per dag in de parkeergarage in de stad waar de auto werd aangetroffen, bedragen overigens 18 euro. Inmiddels is de teller opgelopen tot ongeveer 190 euro.

Bekijk hier de reactie van Evan op het goede nieuws: