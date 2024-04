Massale zoektocht naar de vermiste auto van Rien, tips stromen binnen

De familie Mertens uit Rosmalen heeft tientallen tips binnengekregen over de plek waar mogelijk de witte Nissan Evalia van vader Rien kan staan. De auto is al elf dagen zoek, sinds Rien de Nissan ergens in Utrecht heeft geparkeerd en hij zich niet meer kan herinneren waar. Nadat dit bekend werd, lijkt heel die stad mee te zoeken.

Meerdere Utrechtse wijken zijn inmiddels uitgesloten, maar de auto is nog niet terecht, zo meldt RTV Utrecht. Rien Mertens vertrok donderdagochtend 18 april met de auto vanuit zijn woonplaats Rosmalen naar Utrecht. Daar parkeerde hij de Nissan en ging hij op de fiets (7 kilometer) naar een afspraak in het centrum. Dat doet hij wel vaker om op de hoge parkeerkosten in het centrum te besparen. Kortetermijngeheugen gaat achteruit

Na zijn afspraak fietste Rien terug, maar wist hij niet meer waar hij zijn auto had geparkeerd. "Het kortetermijngeheugen van mijn vader gaat achteruit", legt zoon Evan uit. "Maar het is de eerste keer dat hij de auto niet kan terugvinden." De familie zocht al verschillende stadsdelen af. Zo zijn sinds zondag de wijken Hoograven, Lunetten, Westraven, Kanaleneiland, Papendorp, Galecop en een deel van Zuilenstein uitgekamd. Maar nog zonder resultaat. Te veel tips om bij te houden

Op sociale media houden veel mensen zich bezig met de vermiste auto. Er worden veel berichten gedeeld over waar de auto kan zijn. "Ook komen er vele tips binnen over mogelijke locaties, maar dat zijn er te veel om bij te houden", zegt Evan. Iemand laat zelfs weten bereid te zijn de auto met zijn drone te gaan zoeken. Anderen vragen zich af of de auto niet gestolen is. Aan mensen die gaan zoeken vraagt Evan of ze hem willen laten weten op welke plekken ze hebben gezocht. Het gaat om een witte Nissan Evalia met kenteken S-367- VK. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Rien vergat waar hij zijn auto parkeerde, zijn familie zoekt nu al 10 dagen