Rien vergat waar hij zijn auto parkeerde, zijn familie zoekt nu al 10 dagen

Het kan de beste overkomen: even vergeten waar je je auto hebt geparkeerd. Maar dat even is voor de familie Mertens uit Rosmalen inmiddels al langer dan een week. Vader Rien kan zich niet meer herinneren waar hij de auto heeft geparkeerd en is hem nu al tien dagen kwijt. Sindsdien kammen familieleden en vrienden heel Utrecht uit, op zoek naar hun witte Nissan Evalia.

Na zijn afspraak fietste Rien terug, maar wist hij niet meer waar hij zijn auto had geparkeerd. "Het kortetermijngeheugen van mijn vader gaat achteruit", legt Evan uit. "Maar het is de eerste keer dat hij de auto niet kan terugvinden."

Rien Mertens vertrok op donderdagochtend 18 april met de auto vanuit zijn woonplaats Rosmalen naar Utrecht. Daar parkeerde hij zijn auto en ging hij op de fiets naar een afspraak in het centrum van de stad, vertelt zijn zoon Evan Mertens tegen RTV Utrecht . Dat doet zijn vader wel vaker om op hoge parkeerkosten in het centrum te besparen.

Nu is Evan met zijn familie en vrienden al tien dagen op zoek naar de auto. Die staat vermoedelijk ergens ten zuiden van Utrecht geparkeerd of in het noorden van Nieuwegein. Het enige wat de familie weet, is dat Rien zeven kilometer heeft gefietst naar het centrum van Utrecht. Dat kunnen ze zien op de kilometerteller van zijn fiets. De auto staat niet aan een laadpaal en Google Maps en het interne systeem van Nissan zijn niet verbonden.

Om het overzicht te bewaren, heeft Evan een online kaart gemaakt. "Overal waar we gezocht hebben, kleuren we in op de kaart. Zo hopen we het kaartje snel vol te krijgen en de auto te vinden." Evan deed ook een oproep Facebook. Die is al meer dan zevenhonderd keer gedeeld en ook de reacties stromen binnen.

Inmiddels hebben vrienden en familie van Rien gezocht in de wijken Kanaleneiland, Westraven en delen van Hoograven. Op de paarse plekken is gezocht, bij de oranje markeringen op de kaart verwacht de familie dat de auto kan staan.

De vermiste auto gaat de familie Mertens niet in de koude kleren zitten. "Je denkt wel: het is maar een auto. Maar mijn ouders zijn hier flink gestrest van. En hoe meer stress, hoe slechter het geheugen wordt. Dus dit helpt niet." Evan roept mensen op zich te melden als ze de witte Nissan Evalia met kenteken S-367-VK geparkeerd zien staan.