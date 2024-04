David heeft altijd zorg nodig, maar veel kinderen kunnen niet in logeerhuis

Er zijn veel te weinig woon- en logeerplekken voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen in Brabant. En dat terwijl die plekken hard nodig zijn, vooral voor de vaak al overbelaste ouders. Dat weet ook Zwantine de Schipper uit Den Bosch. Haar zoon David (17) kan niet praten, zelfstandig eten of lopen. "Hij heeft dag en nacht zorg nodig. Dan moet je ook gewoon af en toe op adem kunnen komen, anders val je om", vertelt ze.

Bij de woon- en logeerplekken worden kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen begeleid en verzorgd. Ook de moeder van David maakt daar gebruik van. Haar zoon heeft onder meer epilepsie heeft veel zorg nodig. Een weekend per maand gaat David logeren bij Ster Zorg in Breda. Dat is een kleinschalige logeerplek waar nu in totaal zeven kinderen opgevangen worden.

"Heel veel bij ons thuis draait om David. Hij heeft op tijd zijn medicatie nodig en heeft een vast schema voor wanneer hij rust en verzorgd moet worden", legt Zwantine uit. De logeerplek geeft haar wat ademruimte. "We willen onze andere kinderen ook genoeg aandacht geven. Ze moeten vaak geduld hebben. En het is fijn om af en toe een keer naar de film te kunnen gaan, bijvoorbeeld."

Helft kan niet naar logeerplek

Zwantine vindt dat ze geluk heeft gehad dat David nog bij zo'n logeerplek terechtkan. Want veel andere ouders kunnen geen plek vinden. De woon- en logeerplekken zitten vaak vol. Dat komt door personeelstekort en omdat deze kinderen specialistische zorg nodig hebben, blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB). Het centrum waarvan Zwantine de directeur is.

Bijna de helft van de kinderen met zo'n beperking kan niet naar een logeerplek, terwijl meer dan zeventig procent van de ouders van deze groep dat wel graag zou willen. Ook ouders die willen dat hun kind begeleid gaat wonen, worden teleurgesteld. De meeste kinderen met een meervoudige beperking wonen thuis, omdat er weinig plek is in woonvoorzieningen.

Ouders raken oververmoeid

Bij Ster Zorg in Breda moeten ze ook vaak 'nee' verkopen. Eline Roovers, eigenaresse van dit logeerhuis, ziet veel ouders die nergens een plek kunnen vinden. "Ouders zijn vaak heel teleurgesteld als ik ze de deur moet wijzen", vertelt ze. "Ze hebben vaak geen tijd meer voor hun eigen sociale leven. Ik zie veel verdriet bij ouders en ik zie dat ze vaak oververmoeid raken."

Maar bij de Ster Zorg kunnen ze ook niet méér kinderen opvangen. "We leveren specialistische zorg, waarbij we de kinderen echt leren kennen. Omdat de kinderen niet kunnen praten, is het belangrijk dat we leren herkennen hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben. Ik heb hier twee slaapkamers, dus meer kinderen kan ik ook niet aan. Daarnaast is er ook al een tekort aan zorgpersoneel. Het is lastig om mensen te vinden die 's nachts en in het weekend willen werken."

Mogelijke oplossingen

Het ZEVMB-kenniscentrum gaat in kaart brengen waar een tekort aan woon- en logeerplekken is en hoopt ouders te kunnen helpen aan locaties waar nog wel plek is. Het kenniscentrum gaat ook contact leggen met zorgkantoren, om daar aandacht te vragen voor het probleem. Zorgkantoren maken met zorgaanbieders onder meer afspraken over welke zorg zij kunnen leveren.

In de toekomst moet het mogelijk worden om vanuit het persoonsgebonden budget te kunnen logeren bij een eigen zorgteam. Dit mag nu nog niet bij alle zorgverleners en het wordt dan ook nog niet overal vergoed.