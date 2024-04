Mei begint met zomerse temperaturen (en er komt onweer aan)

Mei begint zomers. De temperatuur loopt woensdag op naar 25 graden. Dat vertelde Rico Schröder van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"De zon schijnt woensdag echt flink. Later op de dag komen wel wat stapelwolken tot ontwikkeling en tegen en in de avond kunnen deze her en der uitgroeien tot een regen- of onweersbui", geeft Schröder aan.