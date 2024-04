Ontploffing bij brand op camping: caravan helemaal uitgebrand

De vlammen sloegen flink om zich heen. Foto: ooggetuige. Foto: ooggetuige. Foto: ooggetuige. Volgende 1/4 De vlammen sloegen flink om zich heen.

Op camping 't Wolfsven in Mierlo is dinsdagochtend een caravan volledig uitgebrand. Door de vlammen is er van de caravan niet veel meer dan een hoopje schroot overgebleven.

Niemand op de camping raakte gewond. In de caravan verbleven sinds zondag geen mensen meer. De eigenaar is volgens een brandweerwoordvoerder die dag van de camping vertrokken. Toen de brandweer op 't Wolfsven aankwam, was er nog maar weinig van de caravan over. Het is volgens de brandweer niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Brandweerlieden hebben om erger te voorkomen gasflessen weggehaald bij de caravan. Een gast die op 't Wolfsven verblijft zegt dat de vlammen enorm snel om zich heen sloegen. Ook zou er volgens deze campinggast een explosie zijn geweest waarbij verschillende gasflessen door de lucht vlogen. De brandweer zegt dit niet te hebben gezien, maar spreekt wel over een koelkast die tijdens de brand voor lawaai heeft gezorgd. Een caravan met voortent die naast de brandhaard stond, liep ook schade op. Een campinggast heeft het vuur met een tuinslang proberen te doven. Toch bereikten de vlammen ook enkele bomen. Dat leidde tot zwartgeblakerde boomtoppen.